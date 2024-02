No Acre, vigilante sonha em ser ‘cantor famoso’ e lança música autoral em ritmo tecnomelody; OUÇA

Natural do município de Feijó, a capital do açaí, Daniel de Souza Pinheiro, de 41 anos, sonha em ser um ‘cantor famoso’ e mostrar seu trabalho para todo o Brasil. Para que isso se torne realidade, o feijoense encara duas profissões. Durante o dia, ele trabalha como vigilante em uma empresa de segurança privada, e à noite, ele se torna o astro na sua região com sua banda, ‘Daniel Pinheiro e Banda’.

Daniel já gravou um CD com 10 faixas no ano de 2008, com o apoio da lei de incentivo da Fundação Elias Mansour. Este ano, Daniel Pinheiro lança novamente um novo trabalho, o seu EP “Não vou desistir”. Daniel é fã de Gusttavo Lima, mas apostou no ritmo mais característico do Norte, a sensação do momento, o tecnomelody.

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, conversou com o artista feijoense, que falou um pouco sobre a sua história na música.”Com os meus 16 anos, comecei a cantar na escola, participar dos festivais de música; era algo incrível na época. Aí depois fui cantar nas noites da cidade e região, já com 18 anos. Participei de uma banda chamada Êxtase na qual ficamos juntos por mais de 15 anos. Descobri realmente que a música fazia parte da minha vida,” contou o cantor ao ContilNet.

Com mais de 20 anos de carreira, Daniel Pinheiro contou em papo com este colunista a história da sua música autoral que brevemente ganhará um clipe no final de fevereiro.

“A música nova é um enredo real da vida. Enfrentamos aquele clássico drama: alguém tenta sabotar o início de um namoro, mas o cara decide resistir a todas as adversidades. É aquele ‘não ligue para o que os outros vão dizer’ expresso no primeiro refrão da música, quando ele declara seu amor, afirmando que ‘só o tempo vai fazer você entender’. Um relato de coragem e determinação diante das críticas externas, quis trazer esses conflitos em um relacionamento”, contou Daniel.

Daniel conta com o apoio de amigos e parceiros para continuar em busca do sonho de se tornar um cantor famoso nacionalmente. “Esse novo trabalho só é possível graças aos parceiros que apostam em nosso trabalho. Sem o apoio de Marcílio Atanazio, Carlinhos Amorim, Rayklyson Ponce, Dr. Esmael Pinheiro, Romenig Albuquerque, Braga Neto e Sgtº Plácido, nada disso seria possível”.

A coluna Douglas Richer traz em primeira mão a música “Não vou desistir” do cantor acreano Daniel Pinheiro. Ouça: