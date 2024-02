Pacheco diz que “construção politica” sobre a reoneração já está feita

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou, nesta quarta-feira (21/2), que a “construção política” sobre a reoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia já foi concluída.

Pacheco explicou, também, que eventuais alterações que possam ser sugeridas pelo governo federal não serão feitas por meio de medida provisória (MP) com validade imediata.

Sobre o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), outro ponto de divergência dentro da MP 1.202, o senador afirmou que a discussão do governo com os presidentes das Casas ainda não foi “exaurida”.

Pacheco se reuniu nesta quarta com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar sobre o tema. Também participaram do encontro os líderes do governo no Congresso e no Senado, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) e Jaques Wagner (PT-BA), além do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

A previsão é de que o governo federal apresente, ainda nesta semana, a nova medida sobre o tema. Haddad confirmou à jornalista Míriam Leitão, de O Globo, que a reoneração dos 17 setores da economia vai deixar a medida provisória (MP) 1.202 e compor um projeto de lei (PL).

“O presidente Pacheco pediu ao presidente Lula que desmembrasse a MP enviada no fim do ano, pondo uma parte no PL em regime de urgência, e outra mantida a MP. O presidente me chamou para deliberar sobre esse assunto. O presidente está muito disposto a atender e eu assenti. O presidente do Congresso tem tido uma atitude de estadista”, explicou Haddad.