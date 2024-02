Pedro Longo anuncia prorrogação da validade do concurso do Idaf

Durante a sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta terça-feira (6), o deputado estadual Pedro Longo (PDT), que assume a liderança do governo interinamente, anunciou que a validade do concurso do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) será prorrogada por mais dois anos.

O oncurso tinha previsão para vencer no final do mês de abril deste ano.

“Nós temos a possibilidade que no curso desses dois anos as vagas que já existem e aquelas que venham a surgir, por vacância ou outras possibilidades, possam ser providas. Meu agradecimento ao governador Gladson Cameli pela sensibilidade e por sempre apoiar os sonhos dessas pessoas que querem ingressas na carreira pública”, destacou o deputado.

O concurso teve abertura em 2020 e as vagas são destinadas a engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, médico veterinário e técnico em defesa agropecuária e florestal.