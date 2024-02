Polícia prende foragido da justiça após evasão de monitoramento eletrônico

Na manhã desta terça-feira (27), a Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou com sucesso o cumprimento de um mandado de prisão preventiva emitido contra I.A.C., nacional que estava foragido da justiça. A operação foi conduzida pela Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) e contou com a eficiência dos investigadores.

O mandado de prisão foi expedido pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Rio Branco, em decorrência da evasão do monitoramento eletrônico, ou seja, o indivíduo violou as condições estabelecidas para sua liberdade condicional, justificando assim a regressão do regime semiaberto para o regime fechado. O período de pena a ser cumprido é de 19 anos, 5 meses e 20 dias, conforme determinado pelo artigo 118 da Lei de Execução Penal.

I.A.C. é investigado pela prática de roubo tentado, segundo o artigo 157, §2º, II, combinado com o artigo 14, II, do Código Penal, além do crime de falsa identidade, conforme o artigo 307 do mesmo diploma legal. O roubo em questão ocorreu em nove de agosto de 2022, por volta das 22h45, em uma via pública situada na Rua São Pedro, nº 206, no bairro Pista, na capital acreana.

Após um minucioso trabalho de investigação, os agentes da DCORE conseguiram localizar e capturar o foragido, que agora está sob custódia das autoridades policiais. Ele foi imediatamente conduzido para prestar depoimento à Autoridade Policial competente.

Com essa ação, a Polícia Civil do Acre reafirma seu compromisso com a segurança pública e a efetivação da justiça, mantendo-se firme no combate ao crime e na busca por proporcionar tranquilidade à população acreana.