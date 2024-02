Pré-temporada F1 2024: Verstappen lidera dia 1 de testes

A pré-temporada é o momento das equipes verificarem, em pista, tudo que foi observado em seus simuladores. Por isso, problemas de confiabilidade sempre acendem o alerta.

Foi o caso da Williams: Albon sofreu pela manhã com problemas na bomba de combustível e Sargeant, um dos últimos a entrar na pista de tarde, teve uma falha no eixo de transmissão. Ambos chegaram a parar na pista – o anglo-tailandês acionou a única bandeira amarela do dia. A equipe britânica encerrou suas atividades 1h25 antes da bandeirada, e garantiu o 11º lugar com Sargeant.

Confiabilidade, porém, não foi um problema para a RBR. A equipe completou 142 voltas com Verstappen ao fim do dia. Logo atrás vem Russell, que concluiu 113 giros com o W15 da Mercedes. Por outro lado, quem menos andou foi justamente a Williams: Sargeant só fez 21 voltas, de tarde.

O trecho entre as curvas 8 e 10 deu trabalho a alguns pilotos: Sargeant, Ricciardo e Russell travaram os pneus e chegaram a dar uma leve escapada do traçado, embora sem maiores consequências.

Quem pilota amanhã?

Nesta quinta-feira, estreiam Sergio Pérez (RBR) e Lewis Hamilton (Mercedes), ausências neste primeiro dia. Também retornam Oscar Piastri e Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly e Esteban Ocon (Alpine), Logan Sargeant (Williams), Guanyu Zhou e Valtteri Bottas (Sauber), Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen (Haas).

A expectativa é grande sobre Hamilton: acertado com a Ferrari para 2025, esta será sua última pré-temporada com a Mercedes. E o desempenho da equipe alemã com o W15, carro desta temporada, está sob a mira do público e rivais por causa de sua asa dianteira.

A extremidade da quarta das abas que compõem o dispositivo, que se afunila ao se conectar ao restante das asa, está ligada ao bico do carro por um fio de carbono.

O objetivo é direcionar o fluxo de ar pela parte inferior do carro e tentar sanar o problema do downforce insuficiente e o excesso de arrasto. A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) teria dado aval à peça, mas o desempenho de Russell com o W15 ainda não embalou muito.