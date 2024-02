Sabrina Sato comenta foto de Nicolas Prattes e “confirma” romance

O romance de Sabrina Sato e Nicolas Prattes deu novos sinais nesta quinta-feira (22/2). A apresentadora comentou uma publicação do ator, em que ele compartilha registros de uma viagem.

“Lindo”, escreveu Sabrina, que ainda incluiu um emoji de coração na mensagem. O comentário da apresentadora levou os fãs à loucura e logo o post foi invadido por fãs que shippam o casal.

“Mulher, eu te entendo”, comentou um internauta. “Tá passando bem, né japa?”, brincou outro. “Sabia que estavam juntos”, disse uma terceira pessoa.

Em conversa com Gabriel Perline, do IG Gente, durante o Carnaval, o ator se derreteu pela beldade e afirmou que está apaixonado. “É amor!”, declarou.

Prattes esteve com Sato no desfile das campeãs do Rio de Janeiro. A apresentadora saiu na Vila Isabel, agremiação da Zona Norte carioca, onde é rainha de bateria. Em seguida, Sabrina foi voando, literalmente, mas de jatinho, para São Paulo, onde também desfilou à frente dos ritmistas, só que pela Gaviões da Fiel. Nicolas foi junto. O mocinho ainda a seguiu pelo Sambódromo do Anhembi, usando uma camiseta de Apoio, a mesma da produção dela.