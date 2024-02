Saiba o valor estimado da herança deixada por Abilio Diniz

Abilio Diniz, que morreu aos 87 anos, nesse domingo (18/2), em São Paulo, era um dos empresários mais ricos do Brasil. Sua fortuna está estimada em torno de R$ 9 bilhões, segundo a Forbes. No ranking de bilionários da influente revista, ele está no 1.525º lugar.

Atualmente, ele ocupava a vice-presidência do conselho administrativo do Carrefour no Brasil e era um dos sócios majoritários das Casas Bahia. Diniz ainda foi responsável pela construção e expansão do grupo Pão de Açúcar, ao lado de seu pai, Abílio dos Santos.

Abilio estava internado há alguns dias Unidade de Terapia Intensiva do hospital Albert Einstein, na capital paulista, em função de uma pneumonia. A causa da morte foi insuficiência respiratória, em decorrência da doença.

“O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022. Desde já, a família agradece a todas as mensagens de apoio e carinho”, comunicou a família através de uma nota.

Abilio Diniz era casado com Geyze Diniz, há 19 anos. Ele deixa seis filhos, sendo Rafaela e Miguel do último casamento. Ele também era pai de Ana Maria, Adriana e Pedro Paulo, fruto do relacionamento com Maria Auriluce Falleiros.