Saiba quem é Hunter Schafer, atriz presa em protesto pró-Palestina nos Estados Unidos

A manifestação “Palestine with the Jewish Voice For Peace” (Palestinos com a voz dos judeus pela paz) aconteceu no Rockefeller Center, onde o presidente americano Joe Biden tinha uma entrevista marcada no programa The Late Night Show. Schafer teria invadido o edifício com o grupo de manifestantes. Ela vestia uma camiseta com os dizeres “Cessar-fogo agora”.

Quem é Hunter Schafer?

Hunter Schafer é uma mulher trans de 25 anos, atriz, modelo e ativista dos direitos LGBTQIAPN+. Em 2019, ela fez sua estreia no papel de Jules na série “Euphoria”, da HBO. No ano passado, ela fez parte do elenco do filme “Jogos Vorazes – A cantiga dos pássaros e das serpentes” fazendo sua estreia no cinema.

Filha de um pastor, ela tem duas irmãs e um irmão mais novo. Se formou em Artes Visuais na Escola de Artes da Carolina do Norte, em 2017. Antes, ela morou com a família em Nova Jérsei e no Arizona. Como modelo, Schafer desfilou para grandes marcas como Versace, Dior, Marc Jacobs, Miu Miu, Calvin Klein e Tommy Hilfiger.