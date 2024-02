Transbordamento do Rio Acre deixa casas alagadas, feridos e animais afogados, em Iñapari

As águas turbulentas do Rio Acre invadiram o distrito de Iñapari, desencadeando uma crise devido a inundações devastadoras. O transbordamento, atribuído às intensas chuvas que assolaram a região nas últimas 72 horas, resultou na inundação de dezenas de residências, deixando um rastro de feridos e perdas de animais. As informações são do Portal RPP.

Imagens aéreas obtidas pelo ContilNet, mostram um quadro desolador dos estragos causados pelas águas do Rio Acre. Ruas outrora movimentadas agora se transformaram em rios improvisados, engolindo casas, estabelecimentos comerciais e até mesmo instituições públicas como o Poder Judiciário e a Câmara Provincial de Iñapari.

Nelson Hurtado Alfaro, um residente local, compartilhou os horrores da emergência com a RPP, descrevendo a angústia enfrentada pela comunidade. “A água chegou a um metro e meio, cobrindo ruas e caminhos do bairro Iñapari”, relatou.

Apesar da destruição generalizada, até o momento não foram registradas fatalidades. No entanto, relatos de feridos surgiram, com pessoas atingidas ou caindo enquanto tentavam navegar pelas águas encharcadas. O impacto também se estendeu aos animais da região, com relatos de cães, gatos e galinhas sendo vítimas fatais do dilúvio repentino.