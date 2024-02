VCT KICKOFF Americas: Liazzi sobre ausência de Koy: “Sentimos muita falta”

A FURIA iniciou com derrota contra a NRG no VCT KICKOFF Americas, nesta sexta-feira (16). Após o jogo, o Mais Esports conversou com Liazzi, que falou sobre a ausência dos treinadores em Los Angeles, sede da Liga do Américas.

Ausência da comissão técnica impactou a estreia?

Pouco antes do início da competição, a FURIA emitiu um comunicado através das redes sociais sobre a ausência de Koy na estreia.

#FURIAVAL comunica a ausência temporária do coach @Koyfps. Cumprimos todos os prazos para que o visto do Koy fosse retirado a tempo do Kickoff, mas exclusivamente por questões migratórias isso não foi possível para a estreia. A questão já foi resolvida, o treinamento já foi… — FURIA (@FURIA) February 16, 2024

Liazzi fala sobre falta dos coaches no jogo

Além disso, questionado pela nossa reportagem sobre o impacto do treinador, o jogador afirmou que o elenco sentiu falta durante a série.

O Kon4n que pausava. Bom, sentimos muita falta nos pauses, antes do pistol tem um pause onde conversamos e nós conversávamos e às vezes ficavam 30 segundos calado que é quando o coach está ausente. Sentimos muita falta do coach para dar aquela ‘puxada de orelha’, chamar atenção que faltou para nós. Só falamos com eles no intervalo, agora no jogo, era só nós cinco.

VCT KICKOFF Americas 2024

Por fim, com a derrota, a FURIA volta ao servidor no dia 19 de fevereiro e aguarda o seu adversário valendo a permanência na competição.