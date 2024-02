Na região do Alto Acre, um igarapé transbordou às margens da BR-317, próximo ao quilômetro 80, no sentido do município de Assis Brasi. As fortes chuvas na região teriam provocado o transbordamento.

Um vídeo que foi registrado no local, e divulgado pelo ac24horas, mostra a força da água invadindo a pista e impedindo a passagem de veículos na rodovia. A quantidade de água é tão forte que invade propriedades rurais que ficam às margens da BR.

Veja o vídeo: