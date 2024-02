A chuva deste domingo (11) não atrapalhou a festa da Praça da Revolução, no Carnaval organizado pela Prefeitura de Rio Branco.

Mesmo com a chuva forte, os foliões se jogaram no show da Banda Os Mugs 2 e não deixaram a festa. Alguns, procuraram as tendas disponíveis no Carnaval e continuaram curtindo a folia.

O domingo de Carnaval ainda tem os shows da Banda Pegada Prime, da Banda Levada do Ghetto e do Dj Black Júnior.

Veja cliques de Juan Diaz para o ContilNet: