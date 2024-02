Volta às aulas: Governo decide dividir em duas etapas o retorno de alunos da rede pública

Os alunos da rede pública do Acre vão retornar às aulas em duas etapas em 2024, visto que os estudantes do ensino fundamental iniciam dia 26 de fevereiro, mas os alunos do ensino médio iniciam antes, no dia 19 deste mês.

Aberson Carvalho, secretário de Educação do Acre, falou sobre a estratégia do início das aulas em datas diferentes. De acordo com ele, a ideia é facilitar o fluxo no trânsito, pois os horários de entrada e saída dos alunos impactam no trânsito da cidade.

À Rede Amazônica, o secretário disse ianda que a expectativa é que o calendário escolar não sofra nenhuma interrupção e segue com a previsão de término do ano letivo no mês de dezembro.

De acordo com o titular da pasta, o governo deve prosseguir com a entrega de tablets para alunos do 6º ao 9º ano. “O Estado não vai substituir o professor por uma tecnologia, mas a tecnologia faz parte deste mundo e a Educação visa, justamente, complementar que escola possa ir para casa atrás de um equipamento que permite a interação entre professor e aluno”, disse à Rede Amazônica.