Abaixo dos 15m, rio Acre continua apresentando vazante na última medição deste domingo

O rio Acre seguiu neste domingo (10) na última medição do dia às 18h apresentando vazante, em Rio Branco (AC). As informações divulgadas pela Defesa Civil Municipal mostram uma redução significativa no nível das águas ao longo do dia.

Segundo o boletim, às 06h da manhã, o Rio Acre apresentou 15,05 metros, e ao longo das horas seguintes, as medições continuaram a diminuir: às 09h, estava em 15 metros, às 12h, em 14,90 metros, às 15h, em 14,60 metros, e às 18h, a marca ficou em 14,44 metros.

Vale ressaltar que, embora o nível do rio ainda esteja acima da cota de alerta, que é de 13,50 metros, as reduções consecutivas devem seguir nos próximos dias, segundo especialistas.

Até o momento, já são 51 bairros e 23 comunidades rurais atingidas pela cheia em Rio Branco, e mais de 4 mil pessoas estão desabrigadas. Mais de 70 mil pessoas foram afetadas, direta ou indiretamente, pela cheia do manancial em Rio Branco.