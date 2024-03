Adailton Cruz é empossado presidente do Conselho Regional de Enfermagem no Acre

Na noite desta terça-feira (26), o auditório da Fecomércio foi palco da cerimônia oficial de posse da nova diretoria e do plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Acre (COREN AC) para o triênio 2024-2026. O evento, marcado pela presença de diversas autoridades e profissionais da área, marcou o compromisso renovado com o fortalecimento e a valorização dos profissionais de enfermagem no estado.

O Presidente do COREN AC, Adailton Cruz, destacou em seu discurso o compromisso da nova gestão em fortalecer e qualificar os profissionais de enfermagem.

“Nosso principal objetivo é contribuir com o fortalecimento e a qualificação dos profissionais de enfermagem, sempre buscando sua valorização e seguindo nossa missão para fortalecer a saúde, garantindo que tenhamos condições de atender adequadamente à população e certificando-nos de que estamos fazendo o máximo possível”, afirmou Cruz.

Entre as propostas da nova diretoria, destaca-se o compromisso de aproximar o COREN AC dos profissionais em todo o estado, aprimorando os serviços de atendimento ao profissional de enfermagem e tornando-os cada vez mais ágeis e acessíveis. Além disso, a luta pela valorização da categoria permanece como uma das prioridades da gestão.

O presidente do Conselho Federal de Enfermagem, Manoel Neri, presente no evento, parabenizou os novos conselheiros e reiterou o compromisso de apoiar tecnicamente e financeiramente o COREN AC. “Estamos aqui para expandir e aprimorar a representação do COREN no Acre, contribuindo para o avanço e a excelência da enfermagem em nosso país”, declarou Neri.

Com uma gestão marcada pelo comprometimento com a valorização profissional e a qualidade dos serviços de saúde, a nova diretoria do COREN AC inicia seu mandato com expectativas positivas e o firme propósito de atender às demandas da enfermagem acreana, promovendo assim uma assistência de excelência à população do estado.