Apoiadores lotam entrada de condomínio de luxo onde Bolsonaro passará os 4 dias no Acre

Uma fila quilométrica de carros se formou nesta quinta-feira (21) em frente a entrada do EcoVille, condomínio de luxo onde o ex-presidente Jair Bolsonaro e a esposa, Michelle, irão ficar hospedados durante os quatros dias de agenda no Acre, localizado na principal da Avenida do Via Verde Shopping, em Rio Branco (AC).

Com caixas de sons e bandeiras, os apoiadores seguiram o ex-presidente do aeroporto de Rio Branco até o condomínio, onde mora o senador Alan Rick, que deverá hospedar Bolsonaro.

ASSISTA: