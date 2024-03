BBB 25: inscrições serão em duplas de “pessoas fortemente conectadas”

O BBB 24 ainda nem terminou e as inscrições para a próxima edição do programa já estão abertas. Desta vez, no entanto, os interessados em participar do reality show precisam de uma dupla para concorrer às vagas do BBB 25.

E não adianta escolher qualquer pessoa. Uma das exigências para participação é a de que ambos inscritos sejam fortemente conectados por algum tipo de laço, seja de sangue, familiar, de amizade e até de amor.

A inscrição será conjunta desde o começo e será apenas uma, tendo os dois CPFs cadastrados na mesma hora. Entre as regras está a de que a pessoa pode ter apenas uma dupla, ou seja, caso ela se inscreva com alguém, não pode tentar a sorte acompanhada de outra pessoa depois.

Vale lembrar que o BBB 18 contou com a participação de uma dupla do tipo. Ana Clara Lima e o pai dela, Ayrton, entraram no programa juntos, após votação popular. Os dois disputaram as vagas com a mãe da apresentadora, Eva, e o primo dela, Jorge.

Ela disputou todo o programa em dupla com o pai, como família Lima, e eles chegaram à final. Com Gleci Damasceno como campeã e Kaysar no segundo lugar, eles ficaram com a terceira posição.