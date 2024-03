Bittar e Ulysses presenteiam Bolsonaro com bolo de aniversário durante participação em podcast

Ao final da estreia do podcast “No Front com Ulysses”, na manhã desta sexta-feira (22), apresentado pelo deputado federal Coronel Ulysses, apresentador, junto com o senador Marcio Bittar, realizaram uma surpresa para comemorar o aniversário de 69 anos de Jair Bolsonaro.

A surpresa veio com um bolo verde trazido pelas esposas dos acreanos, além disso, uma oração foi feita pela esposa do Coronel Ulysses. Ao final, Jair Bolsonaro terminou a transmissão afirmando seu lema: “Deus, Pátria, Família e Liberdade”.

Bolsonaro no Acre

O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Rio Branco, capital do Acre, na quinta-feira (21). Ele foi recebido por apoiadores e aliados com uma festa de aniversário no Aeroporto, que comemorou os 69 anos dele.

Nesta sexta-feira (22), o presidente cumpre uma série de agendas oficiais na capital. Logo pela manhã, Bolsonaro participa da estreia do podcast do deputado federal Coronel Ulysses, do União Brasil, a partir das 08h.

De lá, o ex-presidente segue para uma sessão especial da Câmara Municipal de Rio Branco, no auditório da FIEAC, para receber o título de cidadão rio-branquense. A proposta foi aprovada por unanimidade entre os vereadores da capital.

Já a partir das 15h, o ex-presidente participa de um Seminário de Segurança Pública na Uninorte, com a presença do especialista Roberto Mota.

O senador Márcio Bittar e o deputado federal Coronel Ulysses serão os mediadores do evento.