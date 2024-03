Bocalom monta consultório médico ambulante para atender pessoas em situação de rua

A Prefeitura de Rio Branco entregou à Secretaria Municipal de Saúde, nesta terça-feira (26), um veículo do tipo Van que vai atender à equipe do Programa Consultório na Rua. O programa consiste em um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um psicólogo, dois educadores sociais, um médico do Programa Mais Médicos e um motorista.

O Consultório na Rua é feito a partir de um veículo que estará baseado em pontos específicos da cidade. Um dos pontos será no Bairro Taquari, próximo a Urap Claudia Vitorino, onde há concentração de pessoas em situação de rua, o público alvo do programa o veículo adaptado como consultório ficará baseado em outros pontos da cidade destinado ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O coordenador do movimento de acolhimento às pessoas em situação de rua do Acre, James Peteca, elogiou o programa e agradeceu ao prefeito Tião Bocalom por criar condições de funcionamento do atendimento. “São pessoas em situação de vulnerabilidade que precisam de atendimento e o prefeito Bocalom e sua equipe souberam compreender isso”, disse Peteca.

A secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, lembrou que o programa existe desde 2012 e que vinha sendo negligenciado a partir desse tempo pelas administrações municipais até a gestão de Bocalom. “Muitas vezes os médicos trabalhavam sem a menor condição. Usavam uma cortina de improviso para exames em mulheres para prevenção do câncer, usando apenas uma pequena cortina”, disse Sheila Andrade.

“Agora, além de uma equipe completa, com médico permanente no programa, temos este veículo com o esforço do prefeito Tião Boçalom e de uma gestão que segue andando pela frente”, acrescentou.

De acordo com a secretária, além dos atendimentos médicos, as pessoas em situação de rua serão atendidas com aplicação de vacina. “Como se tratam de pessoas com vulnerabilidade as carteiras de vacinação ficam em poder da gente. Isso mostra o tipo de cuidado que está gestão tem para com essas pessoas”, disse Sheila Andrade.