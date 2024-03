Bolsonaro em Embaixada: “Preferiu lá ao Morro do Alemão”, diz Caiado

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), alfinetou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao comentar a estada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Embaixada da Hungria em fevereiro.

Aliado de Bolsonaro, Caiado disse que o ex-chefe do Executivo “preferiu ficar lá [na embaixada] ao invés de ficar no Morro do Alemão”, em referência às visitas do petista à comunidade do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

A declaração foi dada no Palácio do Planalto, na saída de uma reunião entre governadores e ministros sobre as ações para reduzir o desmatamento.

Em conversa com jornalistas, Caiado foi perguntado sobre o caso de Bolsonaro na embaixada. “O que eu sei é o que ele [Bolsonaro] disse. Que ele foi lá [na embaixada] visitar e ficou”, afirmou Caiado. “Ele disse que preferiu ficar lá ao invés de ficar no Morro do Alemão. Cada um faz sua opção”, complementou, alfinetando o presidente.

Durante a campanha eleitoral de 2022, Lula participou de um ato de campanha no conjunto de favelas, a convite do ativista René Silva. Neste ano, o presidente voltou à comunidade para anunciar a construção de um instituto federal na região.