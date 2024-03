Casal de paulistas que pretende conhecer os parques do Brasil vai à Serra do Divisor e se encanta

O casal de paulistas Dennis Hyde, de 44 anos, e Letícia Alves, 39 anos, donos do canal “Entre Parques”, embarcou em 2021 em um audacioso projeto, o de visitar os 75 parques nacionais existentes em todo o país. Na última semana, os aventureiros chegaram ao Acre, onde puderam visitar o Parque Nacional da Serra do Divisor.

Com sua beleza única, a Serra do Divisor foi o 63º parque visitado por Dennis e Letícia. Ao ContilNet, o economista revelou suas impressões acerca de um dos principais pontos turísticos do estado do Acre.

“Ele tem características muito únicas. Começa pelo fato de ser um parque onde fica o extremo oeste do Brasil. A gente aprende na escola, principalmente no Sudeste, que o Brasil vai do Oiapoque ao Chuí, que já não é uma verdade. Isso mostra que o quanto que o foco do país está na praia. A gente não fala que o Brasil vai das nascentes do Rio Moa até Paraíba, no Cabo do Seixas. Já parte daí, do quanto desconhecemos nosso país e não valorizamos essa diversidade”, ressalta.

Diversidade da região

O viajante observou, ainda, as particularidades da Amazônia acreana. “As pessoas veem a Amazônia como uma coisa só, uma grande floresta. E visitando, a gente vê que não existe isso, são muitas Amazônias. E uma característica muito forte da Serra do Divisor é o fato de realmente ser uma serra. É muito difícil ter na Amazônia um lugar que você suba uma serra e tenha um mirante”, enfatiza.

O economista elogiou a estrutura e organização do único parque nacional existente no estado do Acre, que recebe turistas de todo o país e do restante do mundo.

“O parque tem um formato muito único, em que a comunidade está muito junto do parque. Todo mundo cuida junto e isso é muito poderoso. É muito raro ver um parque nacional com uma estrutura dessas, muito bem desenvolvido. Muitos parques no Brasil não tem essa estrutura”, afirma.

O casal passou cerca de 10 dias em visita à região. Dennis fala sobre a diversidade de passeios e conhecimentos que a Serra oferece aos turistas.

“É muito raro você ter uma cachoeira, tanto que em muitos lugares são corredeiras, chamadas de cachoeiras. E assim, aqui é uma coisa abundante, você não sabe nem onde ir, pois são tantas opções. Ainda bem que ficamos quase 10 dias e deu para visitar tudo. Vimos ainda a questão das aves, tem alguns animais que só existem em algumas regiões, e na Serra foi identificada a Choca-do-Acre, que é uma ave que só existe lá, pois ó vive em uma determinada altitude. É um show por onde você passa, valorização da nossa biodiversidade”, aponta.

Ao iniciar sua viagem pelo norte do país, o casal diz que precisou vender seu trailer e seguir caminho, fazendo de uma caminhonete a sua casa, em razão das estradas na região.

“Quando começamos a expedição, nós puxávamos um trailer que era nossa casa. Mas para a região Norte, em razão das estradas, que muitas vezes são de terra, a gente vendeu e seguiu com a caminhonete. Hoje em dia ela é nosso guarda-roupas, carregamos geladeira, panelas, dispensa, comida, redes, fogareiro e tudo que a gente tem”, conta.

Observação à BR-364

A BR-364 tem sido um verdadeiro empecilho para a população acreana ao longo dos últimos anos, devido às péssimas condições da rodovia. As condições precárias tem dificultado a trafegabilidade na região, causando prejuízos à economia, transporte e turismo na região.

Com um olhar de turista, Dennis pontuou os principais impactos das más condições da rodovia. “Esse é um agravante para o turismo, claro que Cruzeiro do Sul tem voos, mas as passagens são caras. Até mesmo para os moradores de outros municípios do estado a estrada dificulta o acesso das pessoas”, observa.

Redes sociais

Além de sua página no Instagram, nomeada @entreparquesbr, o casal Dennis e Letícia possui um site no qual relata toda sua experiência e lista, por meio de um e-book gratuito, a importância de conhecer os parques nacionais em todo o Brasil. Para acessar basta clicar no link www.entreparquesbr.com.br.