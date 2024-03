Celebração da Paixão, procissão e mais; veja programação da Igreja Católica para esta sexta

A Semana Santa, período litúrgico da Igreja Católica, teve início no último domingo (24) e vai até o próximo domingo (31), com a celebração da Páscoa.

Com início na Quinta-feira Santa (28), o Tríduo Pascal envolve três momentos do mistério litúrgico da igreja católica em uma única celebração, concluindo no Domingo de Páscoa.

VEJA MAIS: Diocese de Rio Branco dá início ao Tríduo Pascal da Semana Santa; confira a programação

Uma das novidades deste ano é o retorno do tradicional Alvorecer da Ressurreição, que não acontece desde o início da pandemia do Covid-19. Em 2023, o reitor da catedral Nossa Senhora de Nazaré, padre Manoel Monte, chegou a anunciar a volta do evento, no entanto, em razão da enchente do Rio Acre, que assolou milhares de pessoas na capital acreana, a celebração foi cancelada.

Na Diocese de Rio Branco, a programação da Semana Santa será realizada na catedral Nossa Senhora de Nazaré e nas paróquias. Entre as importantes celebrações da semana estão também, a Missa Crismal, a Missa de Lava pés, a Celebração da Paixão do Senhor, a procissão de Cristo Morto, que culmina com a encenação da morte de Jesus Cristo, no Palácio Rio Branco, e a Vigília Pascal.

Nesta sexta-feira (29), a programação inicia às 15h com a celebração da Paixão do Senhor, em seguida às 17h, acontece a procissão do Cristo Morto e finaliza com a apresentação teatral do Totus tuus, em frente ao Palácio Rio Branco.