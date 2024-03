Chegada do corpo de vítima de queda de avião no Acre atrasa e velório só deve acontecer no domingo

O corpo de Suanne Camelo, de 30 anos, não chegou ao estado do Acre nesta sexta-feira (29), devido a problemas em Manaus. Ao que tudo indica, a chegada deve ocorrer na madrugada de domingo, com o velório sendo realizado na tarde do mesmo dia, na Capela do cemitério Morada da Paz.

Camelo faleceu devido a complicações no seu estado de saúde, e é mais uma das vítimas do acidente de avião que ocorreu em Manoel Urbano, no dia 18 de março.

A mulher faleceu ainda na quarta-feira (27), mesmo sendo transferida para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), na capital do estado do Amazonas, Manaus, no sábado passado (23).O Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) é um local especializado no atendimento intensivo de pacientes vítimas de queimaduras.