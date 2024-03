Concurso Caixa: saiba o que fazem os contratados pelo banco; 4.050 vagas!

As inscrições para o concurso da Caixa Econômica Federal já estão abertas e muitos concurseiros ainda têm dúvidas sobre quais serão as atividades executadas pelos aprovados.

Vale lembrar que são 4.050 vagas (imediatas e em cadastro reserva) de níveis médio e superior de formação, distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível médio Técnico Bancário Novo: 1600 + 400 CR; Técnico Bancário Novo para a área de TI: 1600 + 400 CR;

Nível superior Médico do Trabalho: 23 + 5 CR; e Engenheiro de Segurança do Trabalho: 17 + 5 CR.



As inscrições podem ser realizadas no site da Fundação Cesgranrio até o dia 25 de março. Confira o passo a passo para se inscrever! Já as provas, devem ser aplicadas no dia 26 de maio de 2024.

Concurso Caixa – Atribuições dos cargos

De acordo com os editais do concurso Caixa, os aprovados executarão as seguintes atividades diárias em cada cargo:

Técnico Bancário Novo

Missão do cargo

Execução de atividades bancárias, comercialização de produtos e serviços, prestação de atendimento, realização de negócios e atividades administrativas, responsabilidade pelo sigilo das informações a que tem acesso no uso de suas atribuições, com foco no alcance dos objetivos estatutários e estratégicos da CAIXA.

Principais responsabilidades

Prestar atendimento ao público, realizar negócios e comercializar produtos e serviços;

Identificar clientes, verificando a autenticidade de documentos, assinaturas e impressões digitais, quando realizada capacitação específica;

Efetuar atividades administrativas e operações bancárias, utilizando equipamentos e ferramentas tecnológicas;

Elaborar, redigir e conferir documentos e correspondências em geral;

Inserir e consultar dados em sistemas operacionais informatizados e outros aplicativos relacionados com suas atividades, assim como auxiliar em sua manutenção e aperfeiçoamento;

Efetuar cálculos diversos e controles numéricos;

Identificar e apontar oportunidades de melhorias nos processos em que atua;

Executar outras atividades inerentes ao conteúdo ocupacional do cargo.

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Missão do cargo

Atividade profissional destinada a realizar estudo dos riscos de segurança no trabalho, atuando em conjunto com os demais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho -SESMT,

visando à melhoria das condições de trabalho nas Unidades da CAIXA.

Principais responsabilidades

Identificar, analisar e propor ações que visem a segurança dos locais de trabalho, efetuando o controle de risco, de poluição, higiene do trabalho, ergonomia, incêndio, entre outros;

Desenvolver e implantar técnicas relativas a gerenciamento e controle de riscos;

Vistoriar e realizar perícias, caracterizando atividades e locais insalubres ou perigosos;

Avaliar riscos e falhas, investigando causas e propor medidas preventivas/ corretivas;

Propor políticas, programas, normas e regulamentos de segurança do trabalho;

Projetar sistemas de proteção contra incêndios e coordenar atividades de combate a incêndio e salvamento com a elaboração de planos de emergência;

Opinar e participar da especificação de materiais que possam apresentar riscos;

Elaborar planos e programas de prevenção de acidentes;

Orientar e ministrar treinamento específico de segurança do trabalho;

Acompanhar a execução de obras/ serviços decorrentes da adoção de medidas de segurança;

Colaborar na fixação de requisitos de aptidão para o exercício de funções, apontando riscos laborais;

Avaliar os casos de acidentes ocorridos na Empresa e propor medidas corretivas/preventivas;

Determinar a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessário;

Prestar apoio às atividades da Comissão de Prevenção de Acidentes – CIPA.

Médico do Trabalho

Missão do cargo

Atividade profissional destinada a atuar em programas de medicina e segurança no trabalho e prevenção e assistência à saúde, visando preservar a saúde e a integridade física e mental dos empregados.

Principais responsabilidades

Atuar em cumprimento ao disposto na legislação e demais normas que regulamentam a saúde e segurança no trabalho e a saúde suplementar;

Integrar equipes de trabalho, com vistas ao planejamento de atividades e programas de saúde, prevenção, segurança no trabalho e qualidade de vida, acompanhamento da execução e análise dos resultados;

Orientar e acompanhar a execução das atividades de prestadores de serviços de saúde e auditoria médica contratados;

Emitir laudos e pareceres médicos;

Assessorar tecnicamente a gestão da área de saúde em nível regional e matriz.

Resumo do Concurso Caixa