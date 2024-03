Concurso TJ Acre: data da prova alterada! Confira aqui

As provas do concurso TJ Acre para Analista judiciário – Área judiciaria, serão reaplicadas no dia 12 de maio de 2024, no período da manhã. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 26 de março de 2024, na rede social do Tribunal de Justiça do Acre.

A data anterior coincidia com a realização de mais dois concursos de grande porte no estado, por isso foi alterada.

Vale ressaltar que o edital oferta 91 vagas imediatas e 1.460 para formação de cadastro reserva, com salários que variam de R$ 3.785,60 a R$ 7.571,20.

