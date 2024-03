Criança de 4 anos é vítima de afogamento dentro de piscina em Rio Branco

Uma família participava de uma confraternização com amigos em uma casa, no bairro Chico Mendes, no último domingo (10), quando em um dado momento, a mãe sentiu falta do filho de 4 anos e os familiares foram procurá-lo, então avistaram a criança boiando na piscina.

O pai da criança pulou na piscina e retirou o menino, iniciando manobras de ressuscitação enquanto aguardavam a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas da ambulância entubaram a vítima, realizando os primeiros socorros antes de levá-lo ao Pronto-Socorro. O estado de saúde da criança é grave.

Essa é uma situação trágica que serve de alerta para a importância da supervisão constante de crianças em locais com água. A médica Débora Gama, plantonista do Samu, explicou que foi necessário entubar a criança, pois ela estava com cianotica, ou seja, estava com a coloração da pele azulada decorrente da oxigenação insuficiente no sangue.

