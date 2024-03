Dentista compra peixes para doar a famílias na Semana Santa: “resposta de uma oração”, diz vendedora

A Semana Santa, mais do que um feriado, é um momento de reflexão e solidariedade. Um exemplo disso tem sido a atitude do dentista Junior Nascimento, que em um vídeo publicado nas suas redes sociais, na última sexta-feira (29), mostra o momento em que ele compra um isopor de peixe para doar às famílias em situação de vulnerabilidade na capital acreana.

Na Semana Santa, tradicionalmente é costume o consumo do peixe, no lugar da carne vermelha, no entanto, com os preços altos do pescado, muitas famílias não têm condições de comprar.Pensando nisso, o dentista, comprou todo o produto vendido por uma empreendedora em Rio Branco, e distribuiu às famílias.

“Eu comprei esse isopor todo de tambaqui para distribuir para as pessoas que não tem o que comer hoje. Muitas pessoas não tem o dinheiro para comprar um peixe, então comprei o isopor com tudo e agora ai para a mesa de quem precisa”, disse.

A ação de Junior Nascimento ajudou não só várias famílias, mas também, a vendedora, Rosiane Custódio, que nos comentários agradeceu ao dentista.

“Olá pessoal, eu que sou a proprietária da frutaria/peixaria do vídeo, e quero dizer a vocês, que está compra foi resposta de uma oração. Pois as 05:00hrs da manhã eu estava na igreja conversando com Deus, nas minhas orações eu falei para ele que assim como ele fez a pesca maravilhosa do tempo de Pedro que ele fizesse uma venda maravilhosa na minha peixaria, é assim o senhor fez!!! Gratidão”, ressaltou.

Veja o vídeo: