Doc revela áudio de supostas batidas do Titan; escute

Um áudio com sons de supostas batidas nas paredes do submarino Titan, que implodiu e matou 5 tripulantes durante expedição aos destroços do Titanic em julho de 2023, foi divulgado em trailer do novo documentário “Minute By Minute: The Titan Sub Disaster” (Minuto por Minuto: O Desastre do Submersível Titan, em tradução livre).