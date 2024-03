“É um prazer”, diz sósia de Bolsonaro ao ser comparado com ex-presidente no Acre

O acreano Amílcar de Araújo viralizou nas redes sociais na época da campanha presidencial de 2020, ao ser considerado o sósia do ex-presidente Jair Bolsonaro no Acre.

Nesta quinta-feira (21), ele foi um dos apoiadores do ex-presidente que decidiu ir até o Aeroporto de Rio Branco aguardar a chegada de Bolsonaro e da esposa Michelle, que irão cumprir agenda no PL nos próximos 4 dias.

“É um prazer muito grande ver o nosso presidente chegando aqui. Quantas vezes a gente esperou e ele chega no dia do aniversário dele. É um prazer receber ele no dia que ele faz aniversário”, disse ao ContilNet.

Ao ser questionado como ele se sente ao ser comparado com o ex-presidente, o sósia brinca. “Eu sempre digo que o pessoal está ruim da vista, mas se fosse outro personagem eu ficar com raiva. Mas como é o nosso presidente eu fico muito feliz”.

Amílcar foi um dos acreanos presos pela Polícia Federal no dia 8 de janeiro. Ele chegou a ficar 3 meses detido no 4º Bis e teve liberdade provisória concedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Veja a entrevista exclusiva do ContilNet: