EXCLUSIVO: Coluna Douglas Richer descobre que Pablo chega ao Acre um dia antes de seu show

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, recebeu a informação em primeira mão de que o cantor Pablo deve desembarcar no Acre antes da data prevista para seu show.

Considerado o ‘Rei do arrocha’, o cantor tem show marcado para o dia 8 de março no estacionamento do Arena da Floresta. O cantor gravou uma mensagem falando sobre sua primeira apresentação no estado; clique aqui para assistir.

Pela primeira vez no Acre, o cantor desembarca em Rio Branco no dia 7 de março às 23h. O evento é realizado pelas empresas Marca Eventos e Quintal dos Brothers.

O evento já está em seu segundo lote de ingressos, e a organização manteve os preços e criou uma ação para ajudar as famílias vítimas de enchentes no Acre. A pessoa precisa levar um quilo de alimento para adquirir os ingressos do segundo lote. Veja mais informações.

Quem é Pablo?

Agenor Apolinário dos Santos Neto, conhecido pelo nome artístico Pablo, é um cantor e compositor brasileiro nascido em Candeias, cidade da Bahia, e um dos precursores do ritmo arrocha. É também chamado de “voz romântica” e o “rei da sofrência”.

O artista foi descoberto aos 15 anos de idade. Deu os primeiros passos na carreira ainda aos 6 anos, cantando na noite ao lado do pai, na cidade onde nasceu, para ajudar na renda familiar. Em um show no Clube dos Oficiais da Policia Militar da Bahia, Agenor foi batizado por um cabo da PM como Pablo, por afirmar que seu nome real não seria de artista. Desde então passou a usar o novo nome em suas apresentações.

Aos 13 anos, a família se mudou para Lagarto (SE) e ele acabou voltando para Candeias, onde encontrou um amigo que o chamou para se apresentar cantando enquanto tocava teclado. Pablo se animou com a ideia e aceitou o convite. Após um período, o seu companheiro resolveu ir embora. Sem um tecladista, ele se aventurou vendendo picolé, frutas e verduras para ganhar algum dinheiro.

Com 15 anos, veio um novo convite: como vocalista da banda Asas Livres. Nessa época que Pablo firmou o seu nome como criador do ritmo arrocha. Em 2003, entrou em sociedade com o Grupo Arrocha. Graças ao sucesso, foi convidado para participar do “Domingão do Faustão”, dando maior notoriedade ao grupo.

Quatro anos depois, o projeto passa a se chamar Pablo & Grupo Arrocha. Em 2010, o cantor resolve seguir carreira solo como Pablo, A Voz Romântica. Ainda em 2010, gravou um DVD em Aracaju celebrando uma década de carreira.

Em 2013, gravou o hit “Fui Fiel”. A música chegou a ser regravada por Gusttavo Lima. No ano seguinte, o arrocha passa a ter um novo codinome: a sofrência. A música “Por que Homem não chora” é um outro hit do artista, além de “Bilu Bilu”.

Ao longo da carreira, já gravou com Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Gaby Amarantos, Sol Almeida, Alinne Rosa, entre outros nomes da música brasileira.

*Informações: Pureople