Faccionados flagrados durante queima de fogos são transferidos para o presídio de Sena

Durante audiência de custódia em Sena Madureira, dois dos quatro indivíduos detidos em conexão com uma homenagem criminosa foram encaminhados ao presídio estadual Evaristo de Moraes. A justiça transformou suas prisões preventivas em prisões provisórias, nesta quinta-feira (14).

Os detidos, identificados como Adriangelo das Chagas Conceição, de 22 anos, e Weslei dos Santos da Silva, de 20 anos, foram pegos em flagrante enquanto deflagravam fogos em homenagem a membros falecidos de uma organização criminosa, no bairro Bom Sucesso, onde residem. Além das acusações de apologia ao crime, organização criminosa e corrupção de menor, um dos acusados enfrentará também uma acusação de tortura, ocorrida em datas anteriores.

A ação policial resultou na apreensão de vários fogos já deflagrados, bem como do isqueiro utilizado para tal fim. O caso ganha destaque como uma medida enérgica contra atividades criminosas, reforçando o compromisso das autoridades com a segurança pública.

O Portal ContilNet apurou que outros dois acusados, inclusive uma adolescente menor de idade, foram soltos mediante termo circunstanciado de ocorrência (TCO).

Na noite de terça-feira (12), obedecendo a um “salve” da Organização Criminosa CV (Comando Vermelho) houve uma queima de fogos em Sena Madureira, em homenagem a faccionados tombados em confronto com outros criminosos. Na ocasião, a polícia levantou informações e prendeu os envolvidos no bairro Bom Sucesso. A PM esteve também no Beco São Peregrino e em outros bairros, mas os faccionados conseguiram se evadir do cerco policial.