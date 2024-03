Modelo diz que beber esperma melhora resultados de treinos

Como você bate a meta de proteínas do dia? Enquanto algumas pessoas comem carnes e outras apostam no ovo, a modelo e fisicultura Suzy Cortez optou por utilizar esperma.

De acordo com a influencer, essa é também uma forma de unir gostos. “Consigo juntar duas coisas que não consigo viver sem, o sexo, claro, e a minha musculação que não falto um dia se quer”, conta.

Ela acredita ainda que, caso consiga consumir uma boa quantidade de esperma no dia, vai otimizar os resultados dos treinos na academia. “Ele pode me ajudar a crescer também. Até o momento tem me feito muito bem”, afirma a modelo, e acrescenta: “Me sinto muito melhor depois de engolir”.

A produtora de conteúdo diz ainda que recebe apoio do namorado e que ele chega a sugerir mais transar para ajudá-la a bater a meta de proteínas do dia. Além disso, ela adianta que existem algumas dicas para melhorar o gosto do esperma.

Segundo Suzy Cortez, o ideal é consumir canela, gengibre e frutas. “Às vezes eu até compro abacaxi de presente, ele permite que o cheirinho fique levemente adocicado. Muito bom!”

Do que é composto o esperma?

Além dos espermatozóides, o esperma possui diversas outras substâncias A lista inclui aminoácidos, frutose, enzimas, flavinas, prostaglandinas, ferro e vitaminas B e C.

Também existe proteína no sêmen, por causa do líquido produzido pela próstata. Além das proteínas, ele possui fosfatase ácida, ácido cítrico, colesterol, fibrinolisina, enzimas proteolíticas e zinco.

Atriz elege dieta do sexo para perder calorias: “Prazeroso”

Como perder peso se você não gosta de musculação ou academia? Mai Mel, atriz de pegadinhas da RedeTV!, revela que adotou a dieta do sexo e chegou a perder três calorias por minuto. Defendido por algumas famosas, a prática consiste em enfrentar de 3 a 4 horas de transa todos os dias.

“Vi uma entrevista da Kim Kardashian e fui pesquisar. Pensei: gosto muito de sexo e pouco de academia, encontrei a solução (risos). Copiei das famosas e entrei na dieta. Troquei a musculação pelo sexo e tem dado certo. Perdi peso e notei mais disposição. Ganhei fôlego, não canso rápido como antes. Nem no dia a dia, nem no sexo”, relatou.

Apesar da situação, ela relatou que, mesmo com a obrigação, o sexo continua prazeroso. "Claro que rola fora da 'programação', sempre que tenho vontade. Sexo nunca é demais. E academia nunca mais", encerrou

No ar nas Câmeras Escondidas, Mai declara que tem um cuidado intenso com o corpo, já que aparece com pouca roupa, como lingerie, biquíni e peças mais curtinhas na televisão. “Não existe uma pressão, mas eu naturalmente me dedico mais para aparecer gostosa na câmera. Gosto do shape assim, mais slim. Então para mim a dieta do sexo funciona”, completou.

Entretanto, ela faz uma ressalva sobre a dieta. “A mulherada confunde, a dieta do sexo é para manter o peso, trazer disposição e energia. Não para ganhar músculo. Tem os riscos também, mas faço acompanhamento médico. O doutor me liberou”, descreveu.

Apesar da situação, ela relatou que, mesmo com a obrigação, o sexo continua prazeroso. “Claro que rola fora da ‘programação’, sempre que tenho vontade. Sexo nunca é demais. E academia nunca mais”, encerrou.