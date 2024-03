Na Aleac, deputados aprovam doação de terrenos para construção de 1,5 mil casas populares

Os deputados, em votação célere, aprovaram, na semana passada, os projetos que autorizam a doação de terrenos para a construção de 1.516 casas na capital e no interior.

No primeiro projeto, os deputados autorizam a doação de lotes urbanos pertencentes ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, localizados na Cidade do Povo, na capital.

Os lotes serão para a construção na primeira etapa, de 402 casas. Já o segundo projeto, se tratava da mesma proposta, mas a doação de imóveis foi do Fundo de Arrendamento Social (FAR), pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

A proposta diz ainda que os lotes não podem ser usados para outro fim e que, se em dois anos não forem iniciadas as obras, a doação será cassada.