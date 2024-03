No Acre, empresa faz sucesso com ovos de Páscoa de coxinha e empada; veja opções

Enquanto a tradição da Páscoa traz à mente imagens de chocolate e doces, uma revolução saborosa está acontecendo no Acre. Os ovos de Páscoa salgados estão conquistando o paladar dos acreanos, oferecendo uma alternativa única e saborosa para aqueles que buscam algo diferente nesta temporada festiva.

Marcus Bessa, proprietário da Pão na Chapa Smash Burguer em Rio Branco, é o visionário por trás dessa inovação culinária. A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, conversou com ele para descobrir como a ideia surgiu e como ela se tornou um sucesso na capital acreana.

“A coxinha de Páscoa é um sucesso aqui na Pão na Chapa, há mais de 3 anos. Começamos a fazer depois que uma cliente nos desafiou através de um vídeo,” compartilhou Bessa. Desde então, a aceitação tem sido fenomenal, com clientes fiéis encomendando suas coxinhas de Páscoa ano após ano.

Bessa revelou ao ContilNet alguns segredos da receita, embora mantenha outros sob sigilo. “É recheada com uma generosa fatia de queijo, frango e coberta com muito catupiry, finalizada com duas mini coxinhas”, explicou.

Mas a inovação não para por aí. Para aqueles que não são fãs de chocolate, Bessa criou o empadovo – uma empada em forma de meia banda de ovo de Páscoa. Esta iguaria única também ganhou popularidade, oferecendo uma opção saborosa e diferente para os consumidores.

“O empadovo está disponível sob encomenda. É recheado com frango e catupiry, e temos duas opções de tamanho: a versão maior, com 500g, por $39.90, e a versão de 100g com duas unidades por $22,90,” explicou Bessa.

Ao falar sobre a origem das ideias, Bessa destacou a colaboração com os clientes. “As pessoas nos enviavam ideias e nós as recriávamos à nossa maneira,” revelou.