“O Acre precisa escutar mais a Marina”, diz Edvaldo sobre impactos das mudanças climáticas

Na sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta terça-feira (5), o líder da Oposição na Casa, deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), defendeu a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que esteve visitando as áreas afetadas pelas enchentes na capital e no interior.

O deputado elogiou a ministra pela medida apresentada por ela, que propõe a declaração de estado de emergência climática permanente no Acre. Edvaldo disse que o ‘Acre precisa largar o preconceito e escutar mais a ministra’.

VEJA MAIS: Marina quer decretar emergência climática em cidades atingidas por enchente no Acre

“Os efeitos serão muita água ou muita seca daqui para frente, permanentemente. É preciso ter uma reação administrativa a isso. Essa atitude precisa ser abraçada como política de Estado para enfrentar a emergência climática, de modo que se possa trilhar caminhos por investimentos permanentes nessa questão”, disse o deputado.

Edvaldo lembrou que Marina já esteve no Acre duas vezes justamente por conta das enchentes.