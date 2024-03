Páscoa no Via Verde Shopping tem coelhinho e caça aos doces neste fim de semana

O Via Verde Shopping preparou uma programação especial para quem deseja celebrar a Páscoa da melhor forma possível. Neste fim de semana, sábado e domingo, 30 e 31 de março, as famílias, e principalmente a criançada, poderão participar de atividades divertidas e interativas, que envolvem Caça aos Doces com a presença do Senhor Coelho, a partir das 16h.

Podem participar da Páscoa Encantada, crianças de 2 a 12 anos, acompanhadas dos pais ou responsável, sendo necessário preencher formulário de inscrição, com os dados dos participantes, encontrado no endereço eletrônico:

https://docs. google.com/forms/d/e/ 1FAIpQLSdFTg5gYkAInovt_v_ KRkz9UChUivS6buD_ OiRSjPHDdnbpSQ/viewform?pli=1.

As vagas são limitadas e ao doar 1kg de alimento, você vai ganhar um mapa para entrar na emocionante brincadeira, com as guloseimas espalhadas em pontos estratégicos do empreendimento. Os visitantes também poderão aproveitar e realizar compras de chocolates nas lojas especializadas do Via Verde Shopping.

Acompanhe a programação:

– Caça aos Doces pelo Shopping, com a presença do Sr. Coelho

Data: 30 e 31/03

Horário: 16h às 19h