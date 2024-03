PM apreende mais de 35 kg de maconha e prende dois homens por tráfico de drogas

O desfecho da ação policial ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (27), na Travessa Rodrigues, no Bairro da Paz, em Rio Branco (AC).

Segundo informações repassadas pela polícia, uma guarnição do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), da Polícia Militar, realizavam um patrulhamento de rotina, quando receberam a informação de uma denúncia anônima, via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), de que em uma casa localizada no bairro da Paz, estaria havendo a comercialização de produtos entorpecentes.

Quando os militares chegaram no endereço mencionado, dois suspeitos foram encontrados. M.G.N.S, de 22 anos e, J.M.C, de 24 anos, foram abordados e em uma rápida conversa, com os policiais, resolveram confessar que guardavam um certa quantia de maconha na residência, após a averiguação no local, foram encontrados 34 barras de maconha que após serem pesadas, totalizaram 35 kg e 370 gramas de maconha, além de alguns eletrodomésticos de origem suspeita.

A polícia fez um levantamento via sistema judiciário sobre a ficha criminal dos acusados, e descobriu que ambos não possuíam passagens pela polícia. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão para dupla criminosa, e encaminhados para a Delegacia de Flagrantes, onde deverão ser responsabilizados perante a justiça.