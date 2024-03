Prefeitura de Sena Madureira injeta R$ 3,2 milhões na economia com pagamento de servidores

A Prefeitura de Sena Madureira, sob a gestão do prefeito Mazinho Serafim, iniciou o pagamento referente ao mês de março, nesta quinta-feira (28). Um total de R$ 3,2 milhões está sendo injetado na economia local através desse pagamento.

O processo está sendo conduzido pela Secretaria Municipal de Finanças, chefiada pelo Dr. Getulião Saraiva, que enfatizou a importância de garantir que os servidores recebam seus salários em dia. Mesmo em um dia de ponto facultativo, como a quinta-feira santa, a equipe está empenhada em assegurar que os servidores sejam contemplados antes mesmo do final do mês.

O pagamento está sendo realizado através do banco conveniado, a Caixa Econômica Federal, abrangendo não apenas os servidores que recebem com recursos federais, mas também os efetivos da administração que recebem com recursos próprios.

É notável o esforço da administração municipal em manter as finanças em ordem, especialmente considerando que a Prefeitura de Sena Madureira desembolsa mensalmente mais de R$ 1 milhão para quitar dívidas anteriores à gestão atual. Esse compromisso financeiro demanda cautela nos gastos públicos para garantir o pagamento da folha salarial.

O Secretário de Finanças, Dr. Getulião Saraiva, ressaltou que, se não fossem essas dívidas anteriores, o município poderia estar investindo ainda mais em obras em todas as áreas. Contudo, a responsabilidade fiscal prevalece, e a administração municipal permanece comprometida em honrar seus compromissos com os servidores e com a comunidade em geral.

Saraiva adiantou ainda que os demais prestadores de serviços estarão sendo pagos a partir da próxima terça-feira.