Raça de gato brasileiro que tenta entrar no Guinness é dócil e pode custar até R$ 12 mil

Com poucos criadores no Brasil, por ser mais rara e difícil de se encontrar, gatos da raça acabam sendo mais caros. O preço tende a variar entre R$ 5,5 mil e R$ 12 mil, dependendo do tamanho do animal. O Clube Brasileiro do Gato (CBG) mantém no site da instituição certificados sobre criadores ou gatis confiáveis que fazem a venda da raça.