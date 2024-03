Rio Acre continua subindo e chega a 17,28 metros na capital; 40 bairros são atingidos

O Rio Acre continua subindo na capital e na medição das 09h desta sexta-feira (1), segundo a Defesa Civil Municipal, marcou 17,28 metros.

Mais cedo, na medição das 06h, o Rio já havia subido quase 20 cm em 12 horas. O manancial amanheceu com 17,22, ou seja, um aumento de 6 cm, se comparado com a medição das 09h.

A Defesa Civil segue monitorando a situação em toda a capital acreana.

São mais de 1300 pessoas desabrigadas, e mais 130 de famílias desalojadas, distribuídas pelos abrigos construídos em escolas e no Parque de Exposições.

Na enchente deste ano, dezenas de bairros foram atingidos, entre eles, Ayrton Senna, Palheiral, 6 de Agosto, Cadeia Velha, Cidade Nova e Taquari. As famílias desabrigadas estão sendo acomodadas no Parque de Exposições, onde estão recebendo todo o suporte da prefeitura de Rio Branco.

De acordo com a Defesa Civil, o número de pessoas afetadas pela alagação já ultrapassa mais de 100 mil em todo o Acre. Dentro desse quantitativo estão as pessoas desabrigadas, desalojadas e aquelas que, mesmo com a chegada das águas, não saíram de suas casas.