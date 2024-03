Sesacre lamenta morte de empresária que foi a 2ª vítima fatal de acidente aéreo: ‘Perda precoce’

Em nota pública lançada na noite desta quarta-feira (28), o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, lamentou a morte da segunda vítima fatal do acidente aéreo em Manoel Urbano, a empresária Suanne Lostanaud Camello, de 30 anos.

SAIBA MAIS: Morre a empresária Suanne Camelo, 2ª vítima fatal da queda de avião em Manoel Urbano

“Suanne havia sido resgatada com vida e foi transferida logo após o acidente para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde foi cuidada pela equipe médica até sua estabilização. Após apresentar melhora, ela foi transferida via Tratamento Fora de Domicílio (TFD) na madrugada de sábado, 23 de março, para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), no Hospital 28 de Agosto, em Manaus”, disse o secretário em um trecho da nota.

O acidente aconteceu no último dia 18 de março, quando o avião de pequeno porte, modelo Cessna Skylane, caiu a 1 km da cabeceira da pista de Manoel Urbano, em uma área de difícil acesso.

“Sobretudo, apesar dos esforços das equipes envolvidas e devido ao seu delicado estado de saúde, a jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta quarta-feira, 27. Diante da lamentável perda precoce, o governo do Acre expressa o mais profundo pesar aos familiares e amigos”, finalizou.