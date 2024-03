Veja o horóscopo para todos os signos neste final de semana; clique aqui

O fim de semana chega para eclipsar expectativas e transformar atitudes! O que você quer do outro? Quais as parcerias que estão sempre a seu lado e que realmente valem a pena? Neste sábado, dia 23, e domingo, dia 24, o astral pede mais consciência sobre as próprias ações para perceber quem combina e está sempre junto.

A Lua Crescente está tomando força e, gradualmente, se aproxima do seu ápice, já que a Lua Cheia acontece nas primeiras horas da manhã da segunda-feira, dia 25. Passando do sistemático signo de Virgem ao relacional signo de Libra ao longo do período de descanso semanal, a rainha da noite leva foco aos detalhes para revelar quem é quem.

Nesse meio tempo, Vênus e Júpiter, os dois astros mais brilhantes do céu, engatam um aspecto astrológico harmônico, um ângulo de 60° chamado de sextil. Com ele, é como se esses dois planetas estivessem sorrindo e cooperando entre si. Então, como Vênus rege os relacionamentos e Júpiter os aprendizados, é hora de entender o que e quem é prioridade na vida.

Já fez sua listinha sobre o que você quer para as suas relações pessoais? Sob esse contexto astrológico, o céu incentiva a percepção sobre os pares que se têm de nascença e também aqueles que se entram na vida com o passar dos anos. E tudo isso é reforçado pela conjunção formada entre Vênus e Saturno, ambos no signo de Peixes. Mostrando quais sonhos em conjunto têm futuro e quais não, esse encontro celeste favorece as parcerias sólidas e as ideias criativas.

Bem, e você ainda não está convencido de que o clima do fim de semana é para lá de especial, é bom saber que a Lua Cheia que acontece na segunda-feira, dia 25, será também um Eclipse Lunar Parcial. Com o Sol no signo de Áries, a Lua será eclipsada nos primeiros graus do signo de Libra, levando ainda mais atenção para todas as relações humanas, que devem acontecer em equilíbrio pleno.

Porque, afinal, os melhores encontros acontecem com a balança das emoções bem ponderada!

Observe: próxima de chegar ao seu ápice, a Lua Crescente – quase Lua Cheia, estará bem iluminada e visível no céu, praticamente a noite toda, ao longo do fim de semana. Cruzando o céu de Leste a Oeste, a rainha da noite cruzará a fronteira entre a Constelação de Leão e a Constelação de Libra. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Markeb, a estrela Kappa da austral Constelação da Vela.

Áries: busque agir com calma, equilíbrio e ponderação, ariano. O fim de semana pede que você esteja em boa companhia.

Touro: cuide do seu bem-estar, taurino. É hora de você investir em uma dieta e rotina saudáveis.

Gêmeos: esteja aberto a novos prazeres e programas divertidos, geminiano. Aliás, aproveite também esse período para seduzir.

Câncer: em clima familiar, você se sente bem estando mais em casa e com as pessoas mais íntimas, canceriano. Aproveite para descansar.

Leão: pratique a empatia, leonino. É importante que você consiga ouvir de maneira plena, se comunicando de forma acolhedora.

Virgem: tenha foco, virginiano. É preciso tomar cuidado com as dispersões e também com os gastos desnecessários.

Libra: o seu magnetismo pessoal está em alta, libriano. Aproveite o momento para reforçar os compromissos e relacionamentos proveitosos.

Escorpião: o fim de semana ajuda na reflexão e na introspecção, escorpiano. O momento pede mais atenção ao seu bem-estar de forma ampla.

Sagitário: esteja em diversos ambientes e conheça coisas novas, sagitariano. O céu ajuda você a investir mais na sua vida social.

Capricórnio: pense no longo prazo, capricorniano. É hora de rever suas ambições e pensar nos seus planos.

Aquário: invista em programas culturais e tudo o que servir para inspirar você, aquariano. Busque mais informação e diversão.

Peixes: você está cheio de profundidade, pisciano. É hora de compartilhar o que você tem de melhor com as pessoas mais íntimas.