VÍDEO: carro e moto colidem e mulher é arremessada por cima do veículo em Rio Branco

O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (1º), na estrada de Porto Acre, no bairro Alto Alegre, parte alta de Rio Branco (AC). A equipe de reportagem do ContilNet foi ao local e conversou com as partes envolvidas.

Segundo informações do motorista do carro Fiat Ideia de cor azul claro, identificado como Antônio, ele seguia no trajeto Centro ao bairro, quando inesperadamente uma moto tipo Honda Titan de cor preta, atravessou na sua frente, inevitavelmente ocasionando uma colisão frontal.

A moto era conduzida pelo senhor Antônio Barbosa Ferreira, de 57 anos, com a esposa na garuta, identificada como Maria das Neves Souza da Costa, de 62 anos. Com o impacto da batida, dona Maria foi arremessada por cima do pára-brisa do veículo e caiu ao solo bastante machucada. Antônio, o piloto da moto, teve apenas uma escoriação leve no braço esquerdo e não precisou de atendimento.

Imediatamente o condutor do veículo parou e ligou para o Samu. Uma equipe de socorristas da ambulância de suporte básico foi ao local. Todos os procedimentos de socorro foram realizados e dona Maria foi encaminhada para o Pronto Socorro da capital em estado de saúde estável, porém, teve uma fratura no braço esquerdo, uma fratura no pé esquerdo e algumas escoriações pelo corpo. A mulher foi entregue lúcida e orientada no setor de trauma da unidade de saúde para maiores avaliações.

Uma equipe de Policiais Militares do terceiro batalhão estiveram no local, colheram informações e acionaram o Batalhão de Trânsito para as medidas cabíveis.

Veja o vídeo: