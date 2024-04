“A igreja adormeceu”, afirma padre que disputará eleição no interior do Acre

As eleições municipais deste ano já estão movimentando o cenário político do estado do Acre. Com a aproximação do período eleitoral, cada vez mais nomes estão surgindo como potenciais pré-candidatos. Um nome que vem causando alvoroço na cidade de Xapuri é o do pároco responsável pela principal igreja do município, paróquia São Sebastião, o padre Antônio Menezes.

Ordenado em 2017, pela Diocese de Rio Branco, em conversa com o ContilNet, o padre, que já se confirma como pré-candidato à vice-prefeitura de Xapuri, revelou que a vontade de entrar na vida política é um sonho antigo seu, e que inclusive já conversou com o bispo da Diocese, Dom Joaquín Pertíñez.

“Já está praticamente decidido. Conversei com o bispo Dom Joaquín e com os padres, que me apoiaram. Dom Joaquín se manteve neutro, prefere não se manifestar acerca de política”, revela.

Antônio Menezes já se filiou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), que em Xapuri, vai apoiar o Partido dos Trabalhadores (PT). Uma reunião realizada na manhã desta sexta-feira (12) definiu o nome do professor Erivelton como pré-candidato à prefeitura do município. O sacerdote, fala que os fiéis estão apoiando seu ingresso na política.

“Muitos deles foram quem me projetaram para isso. Eu já vinha pensando nisso há algum tempo, e ouvindo o apoio dos fiéis, me encorajei. A própria comunidade abraça a causa, não são todos, pois é novidade um padre na política. Depois que eu bater o martelo eu vou ter uma conversa com cada um para que a gente reverta essa situação”, disse.

Questionado sobre a relação da religião com a política, o padre diz que, historicamente, as duas áreas sempre andaram juntas e acredita que é uma oportunidade para atuar de forma mais ativa na sociedade.

“Historicamente falando, a religião e a política sempre andaram juntas. A igreja católica se afastou um pouco, mas é isso que me encoraja, pois estamos ausentes da política. Os evangélicos estão muito dentro e nós muito fora. A igreja adormeceu. Ou nós vamos fazer história, ou então vamos assistir a história, e eu não quero só assistir, eu quero ser um protagonista. Sabendo que como político eu tenho a possibilidade de amar mais e fazer mais, estou disposta a dar esse passo”, ressaltou.

Pelas diretrizes da igreja católica, um padre deve abrir mão de todos os seus cargos na instituição para ingressar na vida política. Antônio Menezes explica que assim que oficializar sua pré-candidatura irá deixar o cargo de pároco da paróquia de São Sebastião.

“A paróquia aqui tem dois padres e a ideia é que fique com o outro padre, ou tem a possibilidade de outro padre ser transferido para cá. Aqui não vai ficar sem padre. Três meses antes das eleições eu tenho que pedir a dispensa, conforme as diretrizes da igreja e também da política brasileira, tenho que me distanciar dos cargos que ocupo”, explica.

O sacerdote falou ainda sobre a atual conjectura política e contou que esse será um grande desafio a ser enfrentado por ele. “A política está um pouco desacreditada, só que isso não nos dá o direito de nos acovardar, pois tanto a política, quanto a religião e a educação, o futebol e a família, são instituições que estão abaladas. Acredito muito na política e respiro política. Não é a política que é corrupta, é o ser humano que é corrupto”, enfatizou.

Antônio Menezes foi empossado como paróco da paróquia São Sebatião em 2021. Para concorrer às eleições no município, ele já realizou a transferência do seu titulo de eleitor e deve anunciar oficialmente sua pré-candidatura na chapa PT-PSB nos próximos dias.