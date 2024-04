Acre é um dos únicos estados sem registro de morte por dengue e apenas 12,5 mil vacinas foram aplicadas

O Brasil enfrenta, em 2024, uma das piores epidemias de dengue do país, que já registrou mais de 3,5 milhões de casos prováveis e mais de 1.500 mortes. Mesmo com esses números, Acre e Roraima são os únicos estados sem registro de mortes pela doença em 2024.

O R7, portal nacional, apontou que apesar do Acre possuir a 11º maior taxa de incidência da doença, sendo 735,3 por 100 mil habitantes, o Acre registrou apenas sete casos graves e 6.103 casos prováveis de dengue desde o início de 2024.

Depois de Acre e Roraima, três estados registraram apenas uma morte por dengue desde o início do ano, sendo eles Tocatins, Rio Grande do Norte e Ceará. Juntos, os três estados possuem 25 mil casos prováveis da doença, o que representa menos de 1% do número total de casos.

Já os estados com maior número de mortes contabilizadas são São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro.

Faixa etária e municípios

No Acre, a faixa etária que mais notificou casos de dengue foram entre 31 e 55 anos, sendo registrados 8.566 casos, atrás vem a faixa etária de 19 a 30 anos, com 5.413 casos. A faixa etária maior de 56 anos registrou 2.770 casos. Já entre os adolescentes de 11 a 18 anos, foram registrados 2.131. Entre bebês e crianças de 0 a 5 anos foram registrado o menor número de casos, sendo 508.

Em 2024, o município que mais registrou casos de dengue foi Rio Branco, seguido por Cruzeiro do Sul, Brasiléia, Senador Guiomard e Assis Brasil. Os menores números de registros são nos municípios de Bujari, Capixaba e Manoel Urbano.

Vacinação

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), iniciou a temporada de vacinação em crianças e adolescente de 6 a 16 anos a partir desta segunda-feira (15). Temporariamente, pessoas com comorbidades (diabetes, hipertensão arterial e renais crônicos), de 20 a 59 anos, também serão contemplados nesta nova fase. Segundo os dados da Sesacre, já foram aplicados 12.563 doses.

Para receber a vacina, é necessário comparecer a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou ao Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (Crie) portando a carteirinha de vacinação, documento de identificação, preferencialmente Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Crianças devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos.

A expectativa é vacinar, inicialmente, 17.810 pessoas do público-alvo em todo o estado. O objetivo é administrar mais de 2 mil doses antes do final de abril, quando os imunizantes vencem.

O Acre foi o primeiro estado da Região Norte a iniciar a vacinação contra a dengue. A expectativa é vacinar, inicialmente, 17.810 pessoas do público-alvo em todo o estado. O mutirão de vacinação contra a dengue em 10 unidades de saúde da capital iniciou neste sábado (13).

A vacina está sendo oferecida na rede municipal de saúde nos seguintes locais:

URAP Hidalgo de Lima;

URAP Eduardo Assmar;

URAP Rosângela Pimentel;

USF Francisco Constâncio;

URAP São Francisco;

USF Maria Áurea Vilela (Cadeia Velha);

URAP Vila Ivonete;

URAP Roney Meireles;

USF Manoel Alves Bezerra (Cidade do Povo);

URAP Cláudia Vitorino.

Horário de atendimento:

Sábado, 13 de abril, até às 17h;

Em dias de semana, das 8h às 12h e das 14h às 17h.