Acre é o 1º estado do Norte a iniciar vacinação contra dengue e já tem data para receber nova remessa

Com uma das maiores incidências de notificação de dengue do país, o Acre pediu prioridade ao Ministério da Saúde no repasse das doses da vacina de dengue e teve uma reposta rápida. Foi o primeiro estado da Região Norte a iniciar a vacinação.

As duas primeiras doses foram aplicadas em uma cerimônia nesta quarta-feira (14). O filho do governador Gladson Cameli, Guilherme, e um a criança do bairro Wilson Ribeiro, ambos de 10 anos, foram os primeiros vacinados.

As doses chegaram no Acre na terça-feira (13), Ao todo, o estado recebeu 17.810 e já deve começar a vacinar crianças de 10 e 11 anos na próxima sexta-feira (16).

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, anunciou que novas doses já tem data para chegar ao estado, enviadas pelo Ministério da Saúde.

“Nós temos a previsão de até o final de março recebamos o restante das vacinas, inteirando 44 mil doses para que possamos cumprir as duas doses da vacina”, disse.