Acre está entre os estados com tendência no aumento de casos de SRAG, diz Fiocruz

O Boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), fez um alerta para o crescimento do vírus sincicial respiratório (VSR), especialmente em crianças. Além disso, o boletim também mostra o Acre com crescimento a longo prazo para casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Na presente atualização, 18 estados apresentam sinal de crescimento de SRAG na tendência de longo prazo: Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

O Boletim é referente à Semana Epidemiológica (SE) 14, de 31 de março a 6 de abril, com análise com base nos dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 8 de abril. A crescente circulação do VSR tem gerado expressivo aumento da incidência e mortalidade de SRAG nas crianças pequenas.

Entre as capitais, 18 mostram indícios de crescimento: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), plano piloto e arredores de Brasília (DF), Campo Grande (MS), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Manaus (AM), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA) e Vitória (ES).