Acre segue tendência nacional e apresenta queda na incidência de casos de dengue

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde, na última terça-feira (9), apontam que o estado do Acre e outros oito estados seguem com tendência de queda na incidência de dengue.

Os demais estados com tendência de queda são Roraima, Amazonas, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Piauí, Minas Gerais e Espírito Santo. Outros 13 estados apresentam sinais de estabilidade, são eles: Rondônia, Pará, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e São Paulo.

Apenas os estados de Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco e Sergipe apresentam tendência de aumento, aponta o boletim do Ministério da Saúde.

Redução nos casos graves

De acordo com os dados divulgados pelo Centro de Operação de Emergências (COE), o Acre apresentou queda no número de casos graves da Nos três primeiros meses de 2024 a redução foi de 80%.

O estado registrou apenas três casos graves da doença, enquanto no mesmo período, em 2023, quando foram registrados 15 casos graves de dengue.

Outro dado importante apontado no boletim foi o de incidência de dengue, que nos três primeiros meses de 2024 chegou a 758,1, para cada 100 mil habitantes contra 261,5, no ano passado.