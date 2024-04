Acreanos estavam a 1600 km de distância do local de fuga e voltarão ao presídio de Mossoró

Os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, foram recapturados nesta quinta-feira (4), após 50 dias de buscas. Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento foram os primeiros a conseguir fugir de um presídio federal no país, e haviam escapado do presídio em 14 de fevereiro. Desde então eram procurados por forças federais e estaduais na região.

A cidade de Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte, fica a 1.600 quilômetros de distância de Marabá. Após os foragidos deixarem o Rio Grande do Norte, chegaram ao Ceará e conseguiram sair no dia 18 de março em um barco pesqueiro em direção a Ilha de Mosqueiro, em Belém, no Pará. Eles chegaram ao destino em 24 de março.

“Na tarde desta quinta-feira, em uma ação conjunta das polícias Federal e Rodoviária Federal, foram presos, em Marabá (PA), os foragidos do Sistema Penitenciário Federal Rogério Mendonça e Deibson Nascimento”, informou em nota o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A prisão ocorreu após o monitoramento de três veículos que, segundo as investigações, davam cobertura à fuga – ao todo, seis pessoas foram presas nos três carros. Um dos foragidos foi capturado pela PF, e outro, pela PRF. Ambos os foragidos são ligados ao Comando Vermelho, facção de Fernandinho Beira-Mar, preso na unidade federal de Mossoró e transferido para Catanduvas, no Paraná.

Os dois presos são do Acre e estavam na Penitenciária de Mossoró desde 27 de setembro de 2023, onde foram transferidos após participarem de uma rebelião no presídio de segurança máxima Antônio Amaro, em Rio Branco, que resultou na morte de cinco detentos, onde três deles foram decapitados.