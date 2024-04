Adailton Cruz se reúne com produtores rurais e a prefeita de Senador Guiomard em busca de melhorias

Na manhã desta quinta-feira (04), o deputado estadual Adailton Cruz realizou uma importante visita ao município de Senador Guiomard, acompanhado da prefeita Rosana Gomes e representantes da Associação dos moradores dos ramais da Gleba F e da Reserva, com o objetivo de abordar diversas demandas cruciais para a região.

Entre os assuntos discutidos estavam a pavimentação de ramais, manutenção de pontes, saneamento básico e apoio aos produtores locais em relação ao manejo da terra. A reunião foi marcada pela troca de informações e pela identificação de necessidades urgentes que precisam de intervenção para melhorar a qualidade de vida dos moradores e impulsionar o desenvolvimento da região.

Durante o encontro, o deputado Adailton Cruz anunciou seu compromisso em destinar uma emenda parlamentar no valor de aproximadamente 400 mil reais para auxiliar os produtores locais. Essa medida visa não apenas oferecer suporte financeiro, mas também contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar e para o aumento da produtividade na região.

“Foi uma agenda muito produtiva. Estamos empenhados em atender às demandas da população de Senador Guiomard, especialmente dos produtores rurais que enfrentam desafios diários para garantir seu sustento e o desenvolvimento de suas atividades”, destacou o deputado Adailton Cruz.

Além disso, ficou acordado que na próxima semana será realizada uma agenda no Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (DERACRE) para dar continuidade às discussões e buscar soluções efetivas para as demandas apresentadas. O deputado reforçou seu compromisso em trabalhar incansavelmente em prol do progresso e bem-estar da população de Senador Guiomard.

“Nosso objetivo é trazer avanços reais para essa população que tanto necessita. Vamos continuar lutando por investimentos e melhorias que impactem positivamente a vida dos cidadãos, principalmente dos produtores rurais que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social de nosso estado”, concluiu o deputado Adailton Cruz.